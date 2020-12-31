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نجل الداعية السعودي سلمان العودة يتحدث عن "موت بطيء" يتعرض له والده في السجن

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نجل الداعية السعودي سلمان العودة يتحدث عن
Reuters
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توعد عبد الله نجل الداعية السعودي سلمان العودة بملاحقة كل من تورط في انتهاكات ضد والده، محملا المسؤولية عما وصفه بـ "جريمة القتل البطيء للوالد" لرأس هرم السلطة الحالي.

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وفي سلسلة تغريدات عقب إعلانه مطلع ديسمبر أن والده "فقد تقريبا نصف بصره ونصف سمعه" في السجن، حدد أسماء من يتهمهم بارتكاب انتهاكات في حق والده، مشيرا بشكل خاص إلى مسؤولين في أجهزة الأمن والقضاء.

وأعلن عبد الله العودة في السياق ذاته أن عدة ملفات عن انتهاكات ارتكبت ضد والده ستكون "أساسا للملاحقة القانونية والدولية والإعلامية".

المصدر: تويتر عبد الله العودة

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