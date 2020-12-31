نجل الداعية السعودي سلمان العودة يتحدث عن "موت بطيء" يتعرض له والده في السجن

توعد عبد الله نجل الداعية السعودي سلمان العودة بملاحقة كل من تورط في انتهاكات ضد والده، محملا المسؤولية عما وصفه بـ "جريمة القتل البطيء للوالد" لرأس هرم السلطة الحالي.

إقرأ المزيد

وفي سلسلة تغريدات عقب إعلانه مطلع ديسمبر أن والده "فقد تقريبا نصف بصره ونصف سمعه" في السجن، حدد أسماء من يتهمهم بارتكاب انتهاكات في حق والده، مشيرا بشكل خاص إلى مسؤولين في أجهزة الأمن والقضاء.

المسؤول الأول عن جريمة القتل البطيء للوالد دون شك هو رأس هرم السلطة الحالي، ثم جوقته الأمنية مثل اللواء صلاح الجطيلي في رئاسة أمن الدولة ومدراء سجن الحائر وذهبان.. والنائب العام سعود المعجب.. والمدعي العام في دائرة أمن الدولة (محمد بن إبراهيم السبيت)#لاتقتلوا_سلمان_العودة — د. عبدالله العودة (@aalodah) December 30, 2020

وأعلن عبد الله العودة في السياق ذاته أن عدة ملفات عن انتهاكات ارتكبت ضد والده ستكون "أساسا للملاحقة القانونية والدولية والإعلامية".

المصدر: تويتر عبد الله العودة