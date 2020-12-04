نجل سلمان العودة: والدي فقد نصف بصره وسمعه في السجن

قال نجل الداعية الإسلامي السعودي، سلمان العودة، إن والده "فقد تقريبا نصف بصره ونصف سمعه" في السجن.

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ونشر عبد الله العودة تغريدة على "تويتر" متحدثا عن والده "الدعاء لتأليف القلوب، والدعاء لمصلحة الشعوب، كلف هذا الإنسان حريته، عرضه للأذى والتعذيب والضغط والحرمان من العلاج، في الحبس الانفرادي منذ لحظة اعتقاله (أكثر من ثلاث سنوات وأشهر)".

وأضاف "أخبره طبيب السجن أنه تقريبا فقد نصف سمعه ونصف بصره! ولا يزالون يريدون أذاه".

الدعاء لتأليف القلوب.. والدعاء لمصلحة الشعوب.. كلّف هذا الإنسان حريته.. عرّضه للأذى والتعذيب والضغط والحرمان من العلاج..

في الحبس الانفرادي منذ لحظة اعتقاله (أكثر من ثلاث سنوات وأشهر)..

أخبره طبيب السجن أنه تقريبا فَقَد نصف سمعه ونصف بصره!



ولايزالون يريدون أذاه!#سلمان_العودةhttps://t.co/UsXNR3UI9D — د. عبدالله العودة (@aalodah) December 2, 2020

في سبتمبر 2017، أوقفت السلطات السعودية، الداعية سلمان العودة، بتهم "الإرهاب والتآمر على الدولة" وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بإطلاق سراحه.

المصدر: تويتر