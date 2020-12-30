 
مباشر

موسكو تدين هجوم مطار عدن وتدعو لإجراء تحقيق غير منحاز فيه

أخبار العالم العربي

موسكو تدين هجوم مطار عدن وتدعو لإجراء تحقيق غير منحاز فيه
Sputnik Sergey Guneev
وزارة الخارجية الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pgv5

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن إدانتها للتفجيرات التي هزت مطار مدينة عدن اليمنية، اليوم الأربعاء، داعية إلى إجراء تحقيق دقيق وغير منحاز في الواقعة.

إقرأ المزيد
انفجارات تهز مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إليه
انفجارات تهز مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إليه

وقالت الوزارة، في بيان، إن "موسكو تدين بقوة هذا العمل الإجرامي"، معربة عن تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

وذكر البيان أن موسكو تنطلق من أن الهجوم على مطار عدد يبرز أهمية التسوية الشاملة للأزمة الأمنية والسياسية في اليمن في أسرع وقت، معربة عن قناعتها بأنه من المستحيل حل المشكلات التي يعاني منها اليمن، بما فيها ضمان الأمن ومحاربة تنظيمي "داعش" و"القاعدة" والمجموعات الإرهابية الأخرى التي تنشط في البلاد، "بدون بلورة جميع أطراف النزاع اليمني الداخلي حلول توفيقية مناسبة".

إقرأ المزيد
حكومة هادي: الهجوم على مطار عدن نفذ على أيدي الحوثيين وجميع الوزراء بخير
حكومة هادي: الهجوم على مطار عدن نفذ على أيدي الحوثيين وجميع الوزراء بخير

وتعرض مطار عدن في وقت سابق من اليوم، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إليه، لقصف صاروخي، خلف حسب بيانات وزارة الصحة اليمنية، 22 قتيلا على الأقل وأكثر من 50 جريحا.

وحمل معمر الإرياني، وزير الإعلام في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي (المعترف بها دوليا)، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) المسؤولية عن الهجوم، فيما نفت الجماعة وقوفها وراء الاعتداء، واصفة إياه بـ "تصفية الحسابات البينية" بين أطراف التحالف الداعم لحكومة هادي.

إقرأ المزيد
الحوثيون يصفون الهجوم على مطار عدن
الحوثيون يصفون الهجوم على مطار عدن "تصفية الحسابات" داخل التحالف

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا