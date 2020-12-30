 
مباشر
عاجل
انفجار قوي وإطلاق نار في مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إليه

انفجار قوي وإطلاق نار في مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إليه

أخبار العالم العربي

انفجار قوي وإطلاق نار في مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إليه
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pgqw

أكدت وسائل إعلام يمنية وغربية أن انفجارا عنيفا هز اليوم الأربعاء مطار عدن بالتزامن مع وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة إليه.

وأفاد موقع "المشهد اليمني" بأن الانفجار دوى في صالة استقبال المطار، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان تأكيدهم سماع انفجار كبير وإطلاق نار في مطار عدن بعد قليل من وصول الحكومة إليه.

وتتحدث تقارير إعلامية عربية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء الانفجار، مضيفة أن الوزراء في الحكومة الجديدة نقلوا عقب الانفجار إلى قصر المعاشيق في عدن.

ووثقت لقطات البث المباشر لحظة وقوع الانفجار وحالة الرعب التي سادت الناس الذين كانوا يتجمعون أمام طائرة الحكومة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر محلي تأكيده أن الانفجار أودى بأرواح خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 20 آخرين على الأقل، فيما تتحدث وسائل إعلام مختلفة بوقوع أكثر من انفجار في صالة الاستقبال، مرجحة أن الهجوم نفذ إما بواسطة قاذفات هون أو طائرات مسيرة.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا