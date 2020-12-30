انفجار قوي وإطلاق نار في مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إليه

أكدت وسائل إعلام يمنية وغربية أن انفجارا عنيفا هز اليوم الأربعاء مطار عدن بالتزامن مع وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة إليه.

وأفاد موقع "المشهد اليمني" بأن الانفجار دوى في صالة استقبال المطار، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان تأكيدهم سماع انفجار كبير وإطلاق نار في مطار عدن بعد قليل من وصول الحكومة إليه.

انفجار يستهدف مطار عدن هذه الاثناء.



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عصابات الإخوان ومرتزقة علي محسن الأحمر.



"لا تنسوا من قال الوقت كالسيف" pic.twitter.com/9sQPkfWUVX — علي بافقير ™ (@A_bafgeeer) December 30, 2020

وتتحدث تقارير إعلامية عربية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء الانفجار، مضيفة أن الوزراء في الحكومة الجديدة نقلوا عقب الانفجار إلى قصر المعاشيق في عدن.

ووثقت لقطات البث المباشر لحظة وقوع الانفجار وحالة الرعب التي سادت الناس الذين كانوا يتجمعون أمام طائرة الحكومة.

فيديو أثناء استهداف اعضاء الحكومه في مطار #عدنpic.twitter.com/x1Nx9Cy0Ko — احمد بالعبيد (@shbwah_24) December 30, 2020

#عاجل#مباشر

تفجير يستهدف صالت مطار #عدن مع نزول الحكومة،،#ملاحظه

شلال الوحيد من غادر نتمنى ان يكون بخير بعيد عن مكان الانفجار . pic.twitter.com/jHTnipQcCR — شيخ اليافعي (@Al_Yaaaafai) December 30, 2020

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر محلي تأكيده أن الانفجار أودى بأرواح خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 20 آخرين على الأقل، فيما تتحدث وسائل إعلام مختلفة بوقوع أكثر من انفجار في صالة الاستقبال، مرجحة أن الهجوم نفذ إما بواسطة قاذفات هون أو طائرات مسيرة.

يتبع..