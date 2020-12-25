الرئاسة المصرية تؤكد نقل آلاف المواطنين من مناطق سكنهم الخطرة أسفل خطوط كهرباء الضغط العالي

نشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، مجموعة من الصور تظهر أعمال تطوير محاور شرق القاهرة بحي مدينة نصر وكذلك تطوير عزبة الهجانة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس المصري تفقد مستجدات مشروعات تطوير الطرق ومحاور تلك المناطق وكذا المحور الجديد الذي يربط أحياء مدينة نصر بالطريق الدائري امتدادا إلى أحياء القاهرة الجديدة ومدينة الرحاب.

ووفقا للمتحدث تم نقل آلاف المواطنين من الأسر المقيمة في مناطق غير آمنة وخطرة أسفل خطوط الضغط العالي الكهربائية بعزبة الهجانة إلى مدينة أهالينا لتسكين الأهالي في وحدات سكنية كاملة التشطيبات بها كافة الاحتياجات من الأثاث والمفروشات والأجهزة الكهربائية والمنزلية وجميع احتياجاتهم داخل تجمع سكني حضاري لائق يتوفر به كافة المرافق والخدمات.

المصدر: RT