العراق.. الحشد الشعبي يكشف حقيقة تشكيل حشد كردي في كركوك

أصدرت هيئة الحشد الشعبي العراقي اليوم الأحد بيانا تعليقا على أنباء عن تشكيل حشد كردي في محافظة كركوك الغنية بالنفط.

ونفت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" بشدة هذه المزاعم المتداولة، مضيفة: "في الوقت الذي نؤكد فيه عدم صحة هذه المعلومات مطلقا نشدد على أن الحشد الشعبي متواجد في كركوك لحماية كل المواطنين بدون تمييز".

وتابع البيان: "ما يثار بين فترة وأخرى من أنباء للنيل من المنجز الأمني المتحقق لن يؤثر على قواتنا في أداء مهامها خدمة لكركوك الحبيبة".

وكانت كركوك من المناطق التي استعادت الحكومة العراقية السيطرة عليها من قوات "البيشمركة" الكردية بعد الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان في سبتمبر 2017.

المصدر: "واع"