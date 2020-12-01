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قطر والولايات المتحدة توقعان اتفاقية عسكرية

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قطر والولايات المتحدة توقعان اتفاقية عسكرية
AFP MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images
جنود أمريكيون في قطر -أرشيف-
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وقعت قطر والولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، اتفاقية عسكرية وبحثتا علاقات التعاون العسكري بين البلدين، وفقا لما نقلته وزارة الدفاع القطرية.

وذكرت الوزارة في بيان أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد العطية، ورئيس أركان القوات المسلحة غانم بن شاهين الغانم، التقيا كل على حدة بقائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط صامويل بابارو.

وأضافت أنه جرى خلال اللقاءين استعراض علاقات التعاون العسكري بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وبحث الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وأفادت بأنه على هامش اللقاء مع رئيس أركان القوات المسلحة، وقع قائد القوات البحرية الأميرية القطرية عبد الله حسن السليطي، وقائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأمريكية صامويل بابارو اتفاقية عسكرية.

وأوضحت أن الاتفاقية تأتي "في إطار ترتيب تنفيذي بين وزارتي الدفاع بالبلدين، فيما يخص الأنشطة البحرية لوزارة الدفاع الأمريكية ونداء ميناء السفن لدولة قطر"، دون مزيد من التفاصيل.

المصدر: وزارة الدفاع القطرية

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