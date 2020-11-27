التحالف يعلن عن اكتشاف وتدمير لغمين بحريين زرعهما الحوثيون في جنوب البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية اليوم الجمعة عن اكتشاف وتدمير لغمين بحريين زرعهما الحوثيين في جنوب البحر الأحمر.

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وفي وقت سابق، أفاد مراسلنا في اليمن بأن مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، شنت في هذه الأثناء غارات مكثفة على محيط العاصمة صنعاء.

من جهتها، لفتت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، إلى أن طيران التحالف شن 3 غارات على منطقة جبل عيبان في مديرية بني مطر.

ولفتت القناة إلى أن طيران التحالف لا يزال يحلق بكثافة في سماء العاصمة صنعاء ومحافظة عمران، فيما لم ترد بعد أنباء عن سقوط ضحايا جراء الغارات.

المصدر: وكالات