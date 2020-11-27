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مراسلنا: مقاتلات التحالف العربي تشن في هذه الأثناء غارات مكثفة على محيط صنعاء

أخبار العالم العربي

مراسلنا: مقاتلات التحالف العربي تشن في هذه الأثناء غارات مكثفة على محيط صنعاء
Reuters
غارة جوية على صنعاء، أرشيف
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أفاد مراسلنا في اليمن اليوم الجمعة، بأن مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، تشن في هذه الأثناء غارات مكثفة على محيط العاصمة صنعاء.

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من جهتها، لفتت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، إلى أن طيران التحالف شن 3 غارات على منطقة جبل عيبان في مديرية بني مطر.

كما شن الطيران 4 غارات على منطقة الصمع بمديرية أرحب، وغارتين في على منطقة جربان بمديرية سنحان.

يتبع..

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