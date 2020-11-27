مراسلنا: مقاتلات التحالف العربي تشن في هذه الأثناء غارات مكثفة على محيط صنعاء

أفاد مراسلنا في اليمن اليوم الجمعة، بأن مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، تشن في هذه الأثناء غارات مكثفة على محيط العاصمة صنعاء.

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من جهتها، لفتت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، إلى أن طيران التحالف شن 3 غارات على منطقة جبل عيبان في مديرية بني مطر.

كما شن الطيران 4 غارات على منطقة الصمع بمديرية أرحب، وغارتين في على منطقة جربان بمديرية سنحان.

يتبع..