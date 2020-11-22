جدال بين إعلامي مصري مشهور والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حول صورة محمد رمضان

استنكر الإعلامي المصري، أحمد موسى، تغريدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، التي نشر فيها حديثا لحساب باسم الإعلامي أحمد موسى، يهاجم فيه إيران و"حماس" ويدعم إسرائيل.

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وأكد الإعلامي المصري، اليوم الأحد، أنه ليس لديه حساب في "تويتر"، ولبرنامجه صفحة رسمية في "فيسبوك" فقط، مشيرا إلى أنه لا يعتبر إسرائيل "دولة"، وينظر إليها كـ"كيان عدو".

ولفت موسى إلى أنه من "الممكن" أن تكون إسرائيل قد أنشأت هذا الحساب "الوهمي" باسمه، لاستغلال اسمه وشهرته.

وشدد موسى على معرفة حقيقة صورة الفنان المصري محمد رمضان، مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي بالإمارات.

رد ناري من أحمد موسى على أكاذيب أفيخاي أدرعي#صدى_البلدpic.twitter.com/DnYtr4uyLO — صدى البلد (@baladtv) November 21, 2020

وفي الجهة المقابلة، توجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لأحمد موسى بالقول: "سيد أحمد موسى الكريم! الخطأ ليس خطئي إن كان هناك من ينتحل اسمك على تويتر".

وأضاف: "هدف التغريدة كان الإشادة بالكلام المكتوب، الذي يعزز التلاقي، ويدعم أسس السلام بين إسرائيل ودول المنطقة".

واعتبر أدرعي أن رد موسى "مغال".

ويأتي ذلك بعد أن ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، يوم أمس السبت، بالعديد من التعليقات الغاضبة والانتقادات، بسبب صورة نشرها حساب "إسرائيل تتكلم بالعربية"، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، تجمع الممثل محمد رمضان والمطرب الإسرائيلي عومير آدام، والمغرد الإماراتي حمد المزروعي، وعلق على الصورة بالقول: "الفن دوما يجمعنا".

كما نشر أدرعي صورة محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام، وبصحبتهما الإماراتي حمد المزروعي، وعلق على الصورة قائلا: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي المتألق عومر آدام في دبي".

وعلق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك على تغريدة أفيخاي حول صورة رمضان والفنان الإسرائيلي، ودعا أدرعي لاستذكار "أجمل انتصارات أكتوبر"، في إشارة منه للحرب بين مصر وإسرائيل في العام 1973، وقال: "سيبك من الصورة دي دلوقتي يا أفيخاي، وتعال نتذكر أجمل انتصارات أكتوبر، وخير أجناد الأرض صباح الفل".

ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير #محمد_رمضان مع الفنان الاسرائيلي المتألق #عومر_ادام في دبي!! pic.twitter.com/M7r60l7k8E — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 21, 2020

حملات التخوين المتوقعة بعد انتشار صورة الفنان المصري #محمد_رمضان برفقة المطرب الإسرائيلي #عومر_آدم تستخدم دائمًا نفس الشعارات والمزايدات...كفو استهتار... أسئلة مستحقة يطرحها الإعلامي المصري أحمد موسى pic.twitter.com/2MnxuQGvUM — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 21, 2020

سيد أحمد موسى الكريم! الخطأ ليس خطئي إن كان هناك من ينتحل اسمك على تويتر فهدف التغريدة كان الإشادة بالكلام المكتوب الذي يعزز التلاقي ويدعم أسس السلام بين إسرائيل ودول المنطقة. وردك سيدي! جاء بعض الشيء مغالًا فيه، طالما الهدف ليس السب أو الشتام أو التحريض يا سمح الله. https://t.co/EHQjpDqjdW — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 22, 2020

سيبك من الصورة دي دلوقتى يا افيخاي وتعال نتذكر أجمل انتصارات اكتوبر و خير أجناد الارض 🙂صباح الفل — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) November 22, 2020

المصدر: RT