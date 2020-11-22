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محمد رمضان في أول تعليق له حول صورته مع فنان إسرائيلي (فيديو)

الثقافة والفن

محمد رمضان في أول تعليق له حول صورته مع فنان إسرائيلي (فيديو)
© Mohamed_Ramadan
الفنان المصري محمد رمضان
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أكد الفنان المصري محمد رمضان، اليوم الأحد، أنه "لم يكن يعرف الشخص الذي التقط صورة معه"، وذلك بعد ظهوره في صورة تجمعه مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي بالإمارات.

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وأكد نقيب المهن التمثيلية المصرية، أشرف زكي، خلال مداخله هاتفية مع إحدى البرامج التلفزيونية المصرية، أنه تواصل مع محمد رمضان، ونفى الأخير معرفته بالفنان الإسرائيلي قائلا: "أقسم بالله ما أعرف ده مين، كنت في بلد عربي والتقطت هذه الصورة".

وتابع زكي: "رمضان أخبرني أنه لم يكن يعرف أن الشخص الذي التقط معه الصورة إسرائيلي، ولا أعتقد أن ذكاء محمد رمضان سيخونه، محمد مش بالغباء ده عشان يتصور مع إسرائيلي".

وأشار زكي إلى أن نقابة الفنانين ستقوم باستدعاء رمضان من أجل التحقيق في الواقعة.

ويأتي ذلك بعد أن ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، يوم أمس السبت، بالعديد من التعليقات الغاضبة والانتقادات، بسبب صورة نشرها حساب "إسرائيل تتكلم بالعربية"، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، تجمع الممثل محمد رمضان والمطرب الإسرائيلي عومير آدام، والمغرد الإماراتي حمد المزروعي، وعلق على الصورة بالقول: "الفن دوما يجمعنا".

 كما دفعت انتقادات رواد التواصل الاجتماعي واتهامات رمضان بالتطبيع مع إسرائيل، الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي، إلى حذف الصورة التي نشرها عبر حسابه في "تويتر"، والتي كانت تجمعه برمضان وعومير آدام، حيث قال المزروعي في تغريدته المحذوفة: "أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل دبي تجمعنا".

المصدر: RT + وكالات

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