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طهران تنفي مقتل إيرانيين من فيلق القدس بالغارة الإسرائيلية الأخيرة على سوريا

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طهران تنفي مقتل إيرانيين من فيلق القدس بالغارة الإسرائيلية الأخيرة على سوريا
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رفضت الخارجية الإيرانية اليوم الأحد صحة التقارير التي تحدثت عن مقتل إيرانيين من فيلق القدس خلال الغارة الإسرائيلية الأخيرة على سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة: "لا نؤكد مقتل مقاتلين من فيلق القدس في الغارة الإسرائيلية على سوريا، وإسرائيل تدرك أن زمن اضرب واضرب قد ولى، لذا فهي تتحرك بحذر، ولا علاج لطبيعتها العدوانية سوى عن طريق المقاومة في كافة الجبهات".

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وأشار خطيب زادة إلى أن حضور إيران في سوريا استشاري، محذرا من أن "من يريد الإخلال به سيتلقى ردا حازما".

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم سوريون وإيرانيون، في الغارات الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء على ما وصفه بأنه "مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني، والجيش النظامي في سوريا"، وأكدت دمشق مقتل 3 من عسكرييها فيها.

المصدر: RT

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