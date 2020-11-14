بعد الانتخابات.. توقعات بارتفاع أعداد مصابي كورونا في الأردن خلال 5 أيام

لفت مساعد الأمين العام للرعاية الصحية في الأردن غازي شركس، إلى احتمال ارتفاع عدد الإصابات بكورونا خلال نحو أسبوع، إثر الاختلاط الذي شهدته الانتخابات، داعيا الموطنين للحذر.

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وأكد أن وزارة الصحة تعمل على مسألة التمكن من استيعاب تزايد الإصابات، مشيرا إلى أن الوزارة استأجرت مستشفى خاص بالكامل ووقعت اتفاقيات مع 30 مستشفى خاص، لاستخدام أسرة العناية المركزة لديها، للتعامل قريبا مع حالات الإصابة بفيروس كورونا.



وأوضح شركس أن "نسبة الإشغال في المستشفيات الحكومية ما زالت مقبولة إلى حد ما، حيث وصلت في الغرف العادية أكثر قليلا من 40%، والعناية المركزة 55%، وأجهزة التنفس 30%، لكن المعيار الذي يحدد أننا وصلنا لمرحلة الخطرة هي عند تجاوز نسبة إشغال أسرة وحدات العناية المركزة 80%".



وأوضح شركس، أن الوزارة عززت أعداد الأسرة المخصصة لمصابي كورونا بواقع ألف سرير، ومئتي سرير في وحدات العناية المركزة، مشيرا إلى أن الوزارة شرعت حاليا بإنشاء مستشفيات ميدانية للتعامل مع مصابي فيروس كورونا، والتي ستكون جاهزة للتعامل مع الوباء خلال شهر.

وأكد أن الوزارة تعاقدت مع شركات طبية عالمية لحجز لقاح كورونا بنسبة 15% من الفئات المستهدفة من المواطنين ومن المتوقع توفر اللقاح خلال الشهرين الأولين من العام المقبل.



المصدر: عمون