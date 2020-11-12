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الأردن.. إلقاء القبض على طاقم دورية شرطة احتفل بفوز مرشح برلماني (فيديو)‎

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الأردن.. إلقاء القبض على طاقم دورية شرطة احتفل بفوز مرشح برلماني (فيديو)‎
Reuters
الأمن الأردني - أرشيف
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أوقفت الأجهزة الأمنية الأردنية يوم الخميس، عناصر دورية شرطة لمدة 6 أشهر، بعد أن ظهروا في مقطع فيديو وهم يحتفلون بفوز أحد المرشحين للانتخابات النيابية.

وقالت مديرية الشرطة، في بيان صادر عنها، إن القرار اتخذه مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، بعد أن "ظهر المعنيون وهم يُخرجون أجسادهم خارج سيارة الدورية".

وظهر طاقم الدورية في فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وقال ناشطون إن المقطع مصور في إحدى مناطق جنوب الأردن.

المصدر: وكالات

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