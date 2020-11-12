الأردن.. إلقاء القبض على طاقم دورية شرطة احتفل بفوز مرشح برلماني (فيديو)‎

أوقفت الأجهزة الأمنية الأردنية يوم الخميس، عناصر دورية شرطة لمدة 6 أشهر، بعد أن ظهروا في مقطع فيديو وهم يحتفلون بفوز أحد المرشحين للانتخابات النيابية.

وقالت مديرية الشرطة، في بيان صادر عنها، إن القرار اتخذه مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، بعد أن "ظهر المعنيون وهم يُخرجون أجسادهم خارج سيارة الدورية".

مدير الامن العام يقرر حبس طاقم احدى دوريات النجدة ظهروا خلال فيديو واجسامهم خارج الدورية .



قرر مدير الامن العام حبس طاقم احدى دوريات النجدة مدة ست اشهر بعد ان ظهروا خلال مقطع فيديو وهم يخرجون اجسامهم خارج الدورية .#الأمن_العام#الأردن#مع_الاردن#مع_الوطن#الاردن_اولاpic.twitter.com/PIefC55ZmP — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) November 12, 2020

وظهر طاقم الدورية في فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وقال ناشطون إن المقطع مصور في إحدى مناطق جنوب الأردن.

المصدر: وكالات