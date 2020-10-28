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الجزائر تعتقل إرهابيا أطلق سراحه في مالي مؤخرا

أخبار العالم العربي

الجزائر تعتقل إرهابيا أطلق سراحه في مالي مؤخرا
Globallookpress
عناصر من الجيش الجزائري (صورة أرشيفية)
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن أجهزة الأمن التابعة لها اعتقلت أمس الثلاثاء الإرهابي مصطفى درار، في مدينة تلمسان شمال غربي البلاد.

وحسب بيان للوزارة، فإن هذه العملية تمت بعد مراقبة ومتابعة مستمرة للمطلوب منذ دخوله عبر الحدود.

وانخرط درار في النشاط الإرهابي عام 2012، وتم إطلاق سراحه بداية شهر أكتوبر بمالي، بعد مفاوضات خاضتها أطراف أجنبية.

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وأسفرت تلك المفاوضات، عن إبرام صفقة تم بموجبها إطلاق سراح أكثر من 200 إرهابي ودفع فدية مالية معتبرة للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن 3 رهائن أوروبيين.

المصدر: "التهار أولاين"

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