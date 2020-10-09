تونس.. اعتداء على فريق دفن ضحايا كورونا في مدينة باجة

تعرض فريق دفن ضحايا فيروس كورونا بمدينة باجة التونسية لاعتداء بالسكاكين والحجارة، خلال إجراءات دفن 3 جثث.

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وقالت وكالة "تونس إفريقيا للأنباء" إن الاعتداء نفذه أفراد عائلة أحد المتوفين الذين عبروا عن رفضهم للبروتكول المعتمد في دفن ضحايا الفيروس، كما عارضوا فكرة دفن المتوفي بمقبرة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية أمس الخميس تسجيل 2357 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء الجائحة.

المصدر: وكالات