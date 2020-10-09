مصر.. علاء مبارك يرد على "استفزاز" الجيش الإسرائيلي (صورة)

رد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على تغريدة للناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي زعم فيها أن إسرائيل حققت انتصارا عسكريا في حرب السادس من أكتوبر عام 1973.

تصدق دمك خفيف 🤣نصر عسكرى اسرائيلي انت مصدق نفسك 😂😂هى بدأت بمفاجأة فعلاً وانتهت بفاجأة اكبر وصدمة بالنسبة للعدو الاسرائيلي بس انت مش واخد بالك .🇪🇬 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) October 8, 2020

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وقال أدرعي في تغريدته "إذا، حرب يوم الغفران أو حرب أكتوبر بدأت بمفاجأة كبيرة وانتهت بنصر عسكري إسرائيلي ولكن أعظم إنجازاتها هو فتح أبواب السلام في المنطقة مع التوقيع على معاهدة سلام تاريخية بين إسرائيل وأعظم دولة عربية"، واضعا رمزا تعبيريا لعلم جمهورية مصر العربية.

ورد علاء مبارك على أدرعي في تغريدة قال فيها بالعامية المصرية: "تصدق دمك خفيف نصر عسكري إسرائيلي، أنت مصدق نفسك، هي بدأت بمفاجأة فعلا وانتهت بمفاجأة أكبر وصدمة بالنسبة للعدو الإسرائيلي بس أنت مش واخد بالك".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد استفز المصريين بتعليق على ذكرى حرب "يوم الغفران 1973" قائلا: "رغم الموقف الضعيف في بداية الحرب، قلبنا الموازين رأسا على عقب وحققنا النصر".

المصدر: RT