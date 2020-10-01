الجيش المصري ينفذ خطة لاقتحام دفاعات العدو

شهد رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق محمد فريد المرحلة الرئيسية لمشروع "تكتيكي بجنود" نفذته إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية.

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وتضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التكتيكية ثم التحرك لاقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو وتطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة، وأظهر المشروع المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات.

وناقش الفريق محمد فريد القادة والضباط المشاركين في المشروع على كافة المستويات في القرارات المتخذة، كما استمع لعدد من الأسئلة والاستفسارات التي أجاب عنها مخططو ومنفذو المشروع.

المصدر: RT