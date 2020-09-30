الجيش المصري ينشر فيديو يكشف عن أقوى سلاح من نوعه

نشرت القوات المسلحة المصرية فيديو تكشف فيه عن غواصة الديزل الكهربي الهجومية الرابعة والأخيرة S44 طراز 209/1400mod ألمانية الصنع.

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وتعد هذه الغواصة الأقوى في الجيش المصري، حيث تمتلك مواصفات قوية وتبلغ الإزاحة القصوى لها 1450 طنا طافية فوق سطح البحر و 1600 طن غاطسة في الأعماق.

وتمتلك الغواصة 4 محركات ديزل طراز MTU-396 12V تولد قوة قدرها 3755 حصانا من إنتاج شركة " إم تي يو فريدريسافين MTU Friedrichshafen GmbH" الألمانية.

وستخضع الغواصة S44 لعدد من تجارب واختبارات الإبحار والأداء قبل أن يتم تسليمها بشكل نهائي للبحرية المصرية لتعود إلى مصر في ربيع 2021.

وكانت الغواصة الأولى S41 قد تم تسليمها في ديسمبر 2016 والثانية S42 في أغسطس 2017 والثالثة S43 في أبريل 2020.

المصدر: RT