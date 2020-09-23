 
مباشر

مصر.. الكشف عن هوية الـ4 متهمين القتلى أثناء محاولتهم الهروب من سجن طرة

أخبار العالم العربي

مصر.. الكشف عن هوية الـ4 متهمين القتلى أثناء محاولتهم الهروب من سجن طرة
Reuters
الأمن المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/osl0

كشفت مصادر أمنية عن هوية المتهمين الأربعة الذين قتلوا أثناء محاولة الهروب من سجن طرة في مصر، اليوم الأربعاء.

إقرأ المزيد
مصر.. مقتل 3 رجال أمن و4 من المحكوم عليهم بالإعدام أثناء محاولة هروب من سجن طرة
مصر.. مقتل 3 رجال أمن و4 من المحكوم عليهم بالإعدام أثناء محاولة هروب من سجن طرة

وقالت المصادر إن المتهمين الأربعة هم السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، ومديح رمضان حسن علاء الدين.

وأكدت المصادر أن المتهم حسن زكريا، هو الذي قام بذبح طبيب الساحل داخل عيادته وينتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

أما المتهمين الآخرين وهم السيد السيد عطا محمد مرسي وشهرته "أبوعمر" ومديح رمضان حسن علاء الدين وعمار الشحات محمد السيد إبراهيم هم المتهمين في قضية أنصار الشريعة وتم الحكم عليهم بالإعدام عام 2018.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا