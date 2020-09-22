العراق.. وفيات كورونا تقترب من الـ9 آلاف والإصابات تتجاوز الـ300 ألف

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 57 وفاة و4724 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان لوزارة الصحة العراقية، أن "مختبراتها فحصت خلال الـ24 ساعة الماضية 21644 نموذجاً، ليكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة 2098488 نموذجاً".

وسجلت الوزارة خلال الفترة نفسها 3682 حالة شفاء، ليكون المجموع الكلي لحالات الشفاء في العراق 261757 حالة.

وبلغ مجموع الإصابات منذ ظهور الفيروس في العراق 327580 إصابة، بينما الوفيات فوصلت إلى 8682 وفاة.

المصدر: RT