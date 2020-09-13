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وفاة شقيقين بفارق ساعتين بكورونا في الأردن

أخبار العالم العربي

وفاة شقيقين بفارق ساعتين بكورونا في الأردن
Reuters Muhammad Hamed
مستشفيات الأردن - أرشيف
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أعلنت مصادر طبية أردنية اليوم الأحد، عن وفاة شقيقين بيوم واحد في مستشفى الأمير حمزة في العاصمة عمان إثر إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال مصدر طبي إن "الفارق بين الوفاتين كان ساعتين، وأن الشقيقين توفيا في مستشفى الأمير حمزة".

وأوضح المصدر، أن المتوفى الأول عمره 70 عاما، وشقيقه 57 عاما.

وأعلن الأردن عن تسجيل 3062 إصابة بالفيروس، و25 حالة وفاة، فيما شهد الأسبوع الماضي ارتفاع المنحنى الوبائي لكورونا في المملكة.

المصدر: "وكالات أردنية"

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