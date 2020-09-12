الرزاز: علينا الاستعداد للأسوأ

أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، تقدير حكومته للجهود الاستثنائية التي تبذلها الكوادر الصحية في فحوصات الكشف عن الإصابة بكورونا وتحديد المصابين والمخالطين بسرعة وكفاءة.

ولفت زيارته اليوم السبت إلى وزارة الصحة إلى استعداد الحكومة لزيادة عدد فرق التقصي الوبائي وتزويدها بجميع احتياجاتها للقيام بدورها في تنفيذ التقصي الوبائي وحصر المرض واكتشاف البؤر الأكثر سخونة وكسر سلسلة العدوى.

وشدد الرزاز على ضرورة الاستعداد والتحضير لأسوأ السيناريوهات في ما يتعلق بالحالة الوبائية، ولاسيما في ظل زيادة أعداد الحالات المسجلة محليا خلال الفترة الماضية.

من جهتهم، تحدث عدد من الأطباء العاملين ضمن فرق التقضي الوبائي حول الجهود التي تبذلها الفرق لاحتواء الأزمة والسيطرة على الوضع الوبائي، مشيرين إلى أن الفريق يجري يوميا بين 100 إلى 200 فحص كورونا لمصابين ومخالطيهم.

المصدر: "وكالات أردنية"