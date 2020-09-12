مسؤول إسرائيلي رفيع: سنعمل على فتح سفارة في البحرين بأسرع وقت

أفاد مسؤول رفيع في الخارجية الإسرائيلية اليوم السبت، بأن إسرائيل ستعمل على إقامة سفارة لها في البحرين مع توقيع اتفاق السلام مع المنامة، وأن حكومته تنوي إنجاز ذلك بأسرع وقت ممكن.

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جاء ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب مساء الجمعة عن الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل والبحرين.

وكان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة غلعاد اردان قد تحدث مساء أمس مع سفير البحرين، وقال إن "توسيع دائرة السلام يمكن أن تؤدي إلى تغيير كبير في قواعد اللعبة أيضا وفي ساحة الأمم المتحدة. ندخل عهدا جديدا يمكننا فيه العمل معا، علنا من أجل الأمن والازدهار الاقتصادي لدولة إسرائيل والدول العربية، وأن نواجه معا التحديات التي يمكنها أن تهدد الاستقرار في الشرق الاوسط".

المصدر: i24News