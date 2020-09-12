 
مباشر

مسؤول إسرائيلي رفيع: سنعمل على فتح سفارة في البحرين بأسرع وقت

أخبار العالم العربي

مسؤول إسرائيلي رفيع: سنعمل على فتح سفارة في البحرين بأسرع وقت
AFP JACK GUEZ, JOSEPH EID
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oq0u

أفاد مسؤول رفيع في الخارجية الإسرائيلية اليوم السبت، بأن إسرائيل ستعمل على إقامة سفارة لها في البحرين مع توقيع اتفاق السلام مع المنامة، وأن حكومته تنوي إنجاز ذلك بأسرع وقت ممكن. 

إقرأ المزيد
خالد بن أحمد آل خليفة: العلاقات مع إسرائيل تخدم أمن المنطقة
خالد بن أحمد آل خليفة: العلاقات مع إسرائيل تخدم أمن المنطقة

جاء ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب مساء الجمعة عن الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل والبحرين. 

وكان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة غلعاد اردان قد تحدث مساء أمس مع سفير البحرين، وقال إن "توسيع دائرة السلام يمكن أن تؤدي إلى تغيير كبير في قواعد اللعبة أيضا وفي ساحة الأمم المتحدة. ندخل عهدا جديدا يمكننا فيه العمل معا، علنا من أجل الأمن والازدهار الاقتصادي لدولة إسرائيل والدول العربية، وأن نواجه معا التحديات التي يمكنها أن تهدد الاستقرار في الشرق الاوسط". 

المصدر: i24News

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا