خالد بن أحمد آل خليفة: العلاقات مع إسرائيل تخدم أمن المنطقة

اعتبر المستشار الدبلوماسي لملك البحرين، وزير الخارجية السابق خالد بن أحمد آل خليفة، أن إعلان إقامة العلاقات بين البحرين وإسرائيل، يصب في مصلحة أمن المنطقة.

وكتب الوزير السابق في تغريدة على "تويتر"، اليوم الجمعة: "إعلان إقامة العلاقات بين مملكة البحرين وإسرائيل يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها. ويوجه رسالة إيجابية ومشجعة لشعب إسرائيل، بأن السلام العادل والشامل مع الشعب الفلسطيني هو الطريق الأفضل والمصلحة الحقيقية لمستقبله ومستقبل شعوب المنطقة".

يتبع...