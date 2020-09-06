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الأردن.. 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 53 محلية

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الأردن.. 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 53 محلية
Reuters
الأردن.. 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 53 محلية
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية يوم الأحد، عن تسجيل 58 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2411.

وأفادت الوزارة بأن 53 حالة من الحالات الجديدة محلية سجلت في عمان والبلقاء وإربد والمفرق والرمثا.

وأضافت أنه تم تسجيل 56 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1700 حالة شفاء.

ودعت وزارة الصحة الجميع للالتزام بأمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020، واتباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصا، واستخدام تطبيق "أمان"، وتطبيق "صحتك".

المصدر: RT

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