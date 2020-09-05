سيول تجتاح مناطق جبلية في مصر

شهدت المناطق الجبلية القريبة من قرية النصر في محافظة البحر الأحمر المصرية، مساء اليوم، جريان السيول على طريق قنا - سفاجا، وسط حالة من الفزع انتابت البدو من سكان المناطق الجبلية.

وأوضحت المصادر أن السيول جرت على بعد 3 كيلومترات من قرية النصر بالكيلو 85 بطريق قنا - سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر.

وأضافت أن السيول كانت متوسطة، وبدأت بسقوط الأمطار، ومن المتوقع ازدياد غزارتها خلال الساعات المقبلة بالمناطق الجبلية الواصلة بين طريق قنا - سفاجا، بالقرب من قرية النصر التابعة لمجلس مدينة سفاجا.

وأعلنت أجهزة مجلس مدينة سفاجا، برئاسة هدى المغربي، درجة الاستعداد تحسبا لوصول السيول للطريق أو المناطق السكنية البدوية القريبة من المنطقة.

ناصر حاتم

المصدر: RT