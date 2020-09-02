مصر.. قرار بهدم مئات المنازل لإزالة التعديات على أملاك الدولة وتطوير بحيرة المنزلة

أعلن محافظ الدقهلية أيمن مختار إطلاق حملة إزالة بمنطقة أرض شرق القطار بمدينة المطرية التي تعرف بعبده الصالحى، وذلك في أكبر حملة من نوعها بتاريخ المحافظة.

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وأوضح أنه تم اخلاء زهاء 1200 منزل من السكان المتعدين بمعدل ما يقرب من 3700 أسرة، مؤكدا أنه يضع مشروع تنمية بحيرة المنزلة على رأس أولويات عمله منذ توليه مهام منصبه لأنه ليس مشروعا اقتصاديا وتنمويا فقط ولكنه مشروع لبناء وتنمية الإنسان المصرى وتحسين بيئته الاجتماعية والحضارية وهو ما يأتي في مقدمة أولويات الرئيس المصري.

أضاف أن حملة الإزالة التي جرت فجر اليوم بمنطقة أرض شرق القطار بمدينة المطرية تعد الأكبر في تاريخ المحافظة، وذلك بعد إقناع سكان المنطقة بأهمية إخلائها واحتوائهم وصرف التعويضات المناسبة لهم وإيجاد أماكن إقامة بديلة لهم حفاظا على كرامتهم وإنسانيتهم.

وأوضح أن أرض منطقة عبده الصالحي عباره عن 45 فدانا تم ردمها من مسطح بحيرة المنزلة وتقسيمها إلى أراض معدة للبناء بمساحات مختلفة منذ عام 2008 وأن المعتدين الذين قاموا بأعمال الردم استغلوا حلم البسطاء بامتلاك منزل وقاموا ببيعها لهم دون أي سندات للملكية.

كما قام الأهالي خلال فترة الانفلات الأمني وغياب رقابة أجهزة الدولة أثناء أحداث 25 يناير 2011 ببناء منازل تتراوح مساحتها من 70 إلى 100 متر، وأنه بعد تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي لهم قاموا بتوصيله من خلال عدادات بنظام الممارسة كما قاموا بتوصيل مياه الشرب لمنازل المنطقة بالتعدي على خط مياه الشرب الواصل للمساكن التي أقامتها الدولة بمنطقة قريبة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية