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الجيش المصري يبدأ ترميم مجمع محاكم الجلاء بعد احتراقه عام 2011

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الجيش المصري يبدأ ترميم مجمع محاكم الجلاء بعد احتراقه عام 2011
Reuters
مصر
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بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية ترميم وتأهيل مبنى مجمع محاكم الجلاء برفع الأنقاض وتهيئة المكان لإجراء التجديدات المطلوبة بعد احتراقه عام 2011.

الجيش المصري يبدأ ترميم مجمع محاكم الجلاء بعد احتراقه عام 2011مجمع محاكم الجلاء
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وذكر بيان أصدرته وزارة العدل اليوم الثلاثاء، أن الترميم يأتي في إطار توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي كلف برفع كفاءة المحاكم وخاصة مجمع محاكم الجلاء.

يذكر أن مجمع محاكم الجلاء تم إنشاؤه في الخمسينات من القرن الماضي ويقع بمنطقة استراتيجية وسط القاهرة، وتعرض لاعتداء إرهابي وتخريبي عام 2011.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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