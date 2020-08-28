الداخلية المصرية تكشف تفاصيل القبض على القيادي "الإخواني" محمود عزت

أعلنت الداخلية المصرية ضبط محمود عزت القيادي بتنظيم الإخوان المسلمين "بعد عمليات رصد لتحركات القيادات الإخوانية الهاربة التي تتولى إدارة التنظيم على المستويين الداخلي والخارجي".

وبحسب الوزارة، فقد "وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام ومسؤول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجد المذكور خارج البلاد بهدف تضليل أجهزه الأمن".

وتمت عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا "مداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخواني المذكور، وقد أسفرت عمليات التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحوي العديد من البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد فضلا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية".

ويعد المذكور "المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني الإرهابي والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبطه" والتي كان ابرزها بحسب بيان الداخلية:

- حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة والتى أسفرت عن إصابة 9 مواطنين، خلال 2015.

- حادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015.

- حادث اغتيال الشهيد أركان حرب عادل رجائى أمام منزله بمدينة العبور 2016.

- محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد الأسبق باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالتجمع الخامس 2016.

- حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس 2019 والتى أسفرت عن مقتل 20 مواطنا وإصابة 47 آخرين.



وأضاف بيان الداخلية أن "المتهم أشرف على كافة أوجه النشاط الإخواني الإرهابي" ومنها:

- الكتائب الإلكترونية الإخوانية التي تتولى إدارة حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبة وتأليب الرأى العام.

- توليه مسؤولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالى له وتمويل كافة أنشطته واضطلاعه بالدور الرئيسىي من خلال عناصر التنظيم بالخارج فى دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهه واستغلالها فى لإساءة للبلاد ومحاولة ممارسة الضغوط عليها فى العديد من الملفات الدولية.



يشار إلى أن المذكور محكوم عليه غيابيا في العديد من القضايا من بينها "الإعدام في القضية رقم 56458/2013 جنايات قسم أول مدينة نصر (تخابر) والإعدام في القضية رقم 2013/5643 جنايات قسم أول مدينة نصر (الهروب من سجن وادي النطرون) والمؤبد في القضية رقم 2013/6187 جنايات قسم المقطم (أحداث مكتب الإرشاد) والمؤبد في القضية رقم 2013/5116 جنايات مركز سمالوط (أحداث الشغب والعنف بالمنيا) ومطلوب ضبطه وإحضاره في العديد من القضايا الخاصة بالعمليات الإرهابية وتحركات التنظيم الإرهابي".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتضطلع نيابة أمن الدولة العليا بمباشرة التحقيقات وتؤكد وزارة الداخلية على الاستمرار في التصدي بكل حسم لأي محاولات تستهدف النيل من استقرار الوطن وضبط العناصر المخططة والمنفذة لذلك.

المصدر: المصري اليوم+ RT