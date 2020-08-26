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انفجار يستهدف سيارة تابعة للأمم المتحدة شمالي العراق

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انفجار يستهدف سيارة تابعة للأمم المتحدة شمالي العراق
Reuters Suhaib Salem
سيارة تابعة للأمم المتحدة في مخيمات مدينة الموصل
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أعلنت شرطة محافظة نينوى بشمالي العراق، اليوم الأربعاء، انفجار عبوة ناسفة على سيارة تابعة للأمم المتحدة في ناحية برطلة  الواقعة ضمن المحافظة.

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وقالت في بيان صحفي، إن "عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية انفجرت على عجلة تابعة للأمم المتحدة كانت موضوعة إلى جانب الطريق العام ( موصل - اربيل ) قرب قرية شاقولي التابعة لناحية برطلة".

وأضافت، أن العبوة الناسفة كان مؤشرا عليها بعلم بلون احمر، بعد أن تم اكتشافها من قبل منظمات ازالة الالغام في بداية عمليات تحريرالمحافظة من عصابات داعش.

وأشارت إلى أن "سائق العجلة توقف إلى جانب الطريق العام وترجل من عجلته في هذه المنطقة المحرمة والمؤشرة، مما ادى الى انفجار العبوة وإصابته".

المصدر: RT

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