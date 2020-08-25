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مصر تعلن اتباعها سياسة النفس الطويل في أزمة سد النهضة

أخبار العالم العربي

مصر تعلن اتباعها سياسة النفس الطويل في أزمة سد النهضة
Reuters
سد النهضة
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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري في مصر، محمد السباعي، إن مصر تتبع سياسة النفس الطويل في مفاوضات سد النهضة، لتقريب وجهات النظر وتحقيق المصلحة المشتركة.

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وأضاف السباعي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري"، الذي يعرض على فضائية "MBC مصر 2"، صباح الثلاثاء، أن "إثيوبيا تسعى لتحقيق أكبر قدر من المكاسب وتقديم أقل قدر من التنازلات، وهو ما يحاول أن يفعله أي طرف في أي مرحلة تفاوضية".

وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية الفنية والقانونية خلال جولة المفاوضات الحالية، مشيرا إلى أن "الهدف من هذه الجولة هو تقييم وجهات نظر الدول الثلاث، بعد تجميع صيغة أولية تحمل مقترحاتها المتعلقة بقواعد الملء والتشغيل".

وأوضح أن هذه المفاوضات ستنتهي يوم الخميس المقبل، مضيفا أنه سيتم رفع التقرير النهائي الخاص بها إلى رئيس جنوب إفريقيا، يوم الجمعة المقبل، ثم الإعلان عن نتائجها.

وكان وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاتشو، قد قال إن الرواية المصرية التي تدعي حق الهيمنة على استخدام مياه النيل، هي ادعاء ترفضه دول المنبع.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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