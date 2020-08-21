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العراق: علاقاتنا مع الولايات المتحدة تقوم على التعاون الثنائي في مختلف المجالات

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العراق: علاقاتنا مع الولايات المتحدة تقوم على التعاون الثنائي في مختلف المجالات
Reuters IRAQI PRIME MINISTER MEDIA OFFIC
فؤاد حسين يتوسط مصطفى الكاظمي ودونالد ترمب
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قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، إن استراتيجية علاقات بلاده مع الولايات المتحدة تقوم على التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

ونقل بيان للخارجية عن حسين قوله خلال محاضرة ألقاها في معهد السلام الأميركي في واشنطن: "نعمل على إيجاد علاقات متوازنة قائمة على مبدأ تبادل المصالح، من دون السماح لأحد بأن يتدخل في شؤوننا الداخلية، ولن تكون لدينا علاقة مع أحد الجيران ضد الآخر، أو تجاهل الآخر".

وأضاف، أن "علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأميركية استراتيجية وتقوم على التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ونأمل أن تؤدي دورا في بناء العراق واستقراره".

وأعرب وزير الخارجية العراقي عن "استعداد العراق لتطبيق تجربة الحوار الاستراتيجي الذي يجري جولته الثانية الآن مع واشنطن لإجرائها مع دول الجوار لحل المشاكل العالقة".

وأشار حسين الى أن "عددا من مشاكل العراق المتعلقة بأمنه هي بسبب السياسات، والتدخلات من بعض دول الجوار، وهذه التدخلات يجب أن تتوقف، وأن تحل المشاكل عن طريق الحوار".

 

المصدر: RT

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