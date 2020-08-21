فيديو تعذيب طفل يشعل الانترنت والأمن الأردني ينفي حدوث الواقعة في المملكة

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، فيديو لشخص يقوم بتعذيب طفل صغير، فيما أكدت مديرية الأمن العام أن الواقعة لم تحدث في المملكة بعدما تثبتت من حيثياتها.

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وأكد الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام، أن التحقيقات في الفيديو الذي جرى تداوله وظهر خلاله شخص يقوم بتعذيب طفل صغير أكدت أن هذه الواقعة حدثت خارج المملكة.

وأشار إلى أن مديرية الأمن العام أولت هذا الفيديو اهتمامها من باب الحرص والتحقق من كل ما يردها فيما يتعلق بالاعتداءات على الأطفال والنساء.

وقدمت مديرية الأمن العام شكرها لكل من تفاعل معها وحاول المساهمة والمساعدة في كشف تفاصيل الفيديو لحين التأكد أنه لم يقع داخل المملكة.

المصدر: بترا