الأردن.. إجراءات حكومية جديدة لضبط النفقات

عمم رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، اليوم الأربعاء، إجراءات جديدة لضبط النفقات وترشيدها، مؤكدا على ضرورة الالتزام والتقيد بها.

ومنع الرزاز في تعميمه من "صرف أي مكافآت من خارج المخصصات المرصودة ضمن مجموعة الرواتب في النفقات الجارية، كما منع تجاوز السقف المحدد لإجمالي المكافآت الشهرية البالغة نسبته 100% من الراتب الإجمالي بغض النظر عن المسميات ودون أي استثناء، وتحت طائلة المحاسبة والمساءلة القانونية".

وشملت الاجراءات الجديدة 9 بنود تهدف إلى ضبط النفقات، بعد مناقشة مجلس الوزراء التعديلات المقترحة حيال ملاحظات رئاسة المجلس حول دراسة الهدر في الموازنة العامة لعام 2020.

وشملت الاجراءات عدم تكليف أكثر من 25 % من موظفي الدائرة الحكومية بالعمل الإضافي، إلا بوجود مبررات جوهرية تستوجب ذلك، كما شملت عدم الجمع بين المكافأة والعمل الإضافي.

المصدر: "وكالات أردنية"