العراق: علاقتنا مع إيران مبنية على المصالح المشتركة

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الخميس، إن علاقة بلاده مع إيران مبنية على المصالح المشتركة.

وأكد حسين في بيان نشرته وزارة الخارجية العراقية أن سياسة بلاده الخارجية تقوم على أساس مصلحة العراق، وأن "علاقة العراق مع إيران مبنية على المصالح المشتركة، ومنها السياسية والثقافية والاقتصادية".

وأضاف أن بغداد تسعى دائما "إلى التعامل مع دول الجوار وفق مبدأ المصالح المُشتركة، على أن لا يتدخلوا في الشؤون الداخلية، والقرار العراقي من صنع العراقيين أنفسهم، وسياستنا تنطلق من المصلحة العراقية أولا".

فيما أشار الوزير إلى أن الولايات المتحدة حليف قوي للعراق، وأن بلاده تعمل دائما على تعميق وحماية الروابط بين الدولتين.

المصدر: RT