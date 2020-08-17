والي الخرطوم يصدر بيانا حول الأحداث التي صاحبت مواكب "جرد الحساب"

أعرب والي الخرطوم أيمن خالد، عن أسفه للأحداث التي شهدتها مواكب "جرد الحساب"، وأدت إلى صدامات نتج عنها إصابات بين صفوف المتظاهرين والشرطة.

وجاء في البيان: "بناء على تعهداتي التي ذكرتها في بيان صباح اليوم، بحماية المواكب وتأمينها حتى تبلغ غاياتها، التقيت مساء اليوم، بالنائب العام مولانا تاج السر الحبر، وعدد من وكلاء النيابة المشرفين على قوات الشرطة المسؤولة عن تأمين المواكب، وقدموا لي تنويرا حول حيثيات الأحداث".

وأضاف: "حسب ما ذكروا أن أطلاق الغاز المسيل للدموع تم بناء على تقديرهم للموقف، لكن وبالرغم من مسوغاتهم المقدمة، أرى أن القوة التي استخدمت كانت مفرطة".

وتابع: "سأواصل التقصي حول أي انتهاكات وقعت خلال اليوم، وسنتعامل معها بكل جدية وحسم".

وشهدت ولاية الخرطوم صدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين حاولوا اقتحام مجلس الوزراء، استخدم فيها الأمن الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابات وسط المتظاهرين وقوات الشرطة.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية السودانية، أن الخطوة جاءت بحسب تقديرات الموقف ومحاولة مجموعة من المتظاهرين اقتحام مجلس الوزراء.

المصدر: RT