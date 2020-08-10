العراق.. الصيد بالسموم والكهرباء يتسبب بنفوق أسماك في هور الدلمج

قالت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الاثنين، إن تحقيقاتها بشأن نفوق أسماك هور الدلمج في محافظة الديوانية قبل أيام، خلصت إلى أن الصيد "الجائر" بالسموم والكهرباء وراء ذلك.

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وذكرت في بيان صحفي أن "اللجنة التي شكلت تحركت مباشرة بعد حدوث حالات النفوق وأظهرت النتائج نفوق أنواع مختلفة من الأسماك و بأوزان متفاوتة على سطح الماء".

وأضافت أن "الفريق المختص أجرى تشخيصاً تشريحيا على عينات الأسماك النافقة ولم يلاحظ وجود اي آفات منتشرة على السطح الخارجي للأسماك والزعانف والخياشيم، كما لم تلاحظ اي تغييرات مرضية على الأسماك".

وأشارت وزارة الزراعة إلى أن "التشريح بين وجود إصفرار وبقع نزفية دقيقة منتشرة على سطح الكبد في الأسماك، مما يؤكد تسممها".

وتابعت: "تم ارسال عينات من (أكباد وغلاصم وطحال) من الأسماك النافقة و كذلك نماذج من مياه وطحالب من مناطق مختلفة الى المختبرات لاغراض الفحص المختبري لمعرفة أسباب النفوق، حيث كشفت دائرة البيطرة عدم وجود إصابة بايولوجية في عينات الاسماك المرسلة، كما بينت نتائج التحليل في مختبر شعبة الفايروسات أن النتيجة سالبة، ما يؤكد عدم وجود إصابة فيروسية لمرض كوي هيربس فيروس".

وختمت الوزارة بيانها بالقول إن "نتائج التحليلات خلصت الى أن نفوق الأسماك يعزى الى الصيد الجائر اللاقانوني باستخدام السموم والمبيدات والكهرباء".

المصدر: RT