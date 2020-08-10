كردستان العراق.. تخفيض أجور علاج المصابين بكورونا في المستشفيات الخاصة إلى 50%

أصدرت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق قرارات جديدة بشأن آلية علاح المصابين بفيروس كورونا، منها تخفيض تكلفة العلاج في المستشفيات الخاصة بنسبة تتراوح بين 40 - 50%.

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وتضمنت القرارات تحديد وتوحيد وتسعير تكاليف الخدمات الخاصة بعلاج المصابين بالفيروس في القطاع الخاص والمستشفيات الأهلية، مع الأخذ بنظر الاعتبار المخاطر التي تهدد حياة الأطباء والكوادر الصحية.

وأكدت الوزارة قيام المديرية المختصة بالفحص والتفتيش اليومي والمستمر لضمان الالتزام بذلك، كما قررت تحديد رسوم الكشف الاختصاصي من قبل نقابة الأطباء.

ومنعت الوزارة تجوال الفريق الطبي المتنقل داخل المنازل بدون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، تسجيل 508 إصابات جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب 17 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

المصدر: RT