العراق.. أكثر من نصف مليون غرامة لمواطنين كسروا الحظر الوقائي

أعلنت مديرية المرور العامة في العراق، اليوم الإثنين، عدد المخالفات التي ضبطتها منذ بدء فرض حظر التجوال الوقائي في البلاد في السابع عشر من مارس الماضي.

وذكرت المديرية في بيان صحفي، أن "المخالفات التي أرتكبت خلال حظر التجوال في بغداد والمحافظات منذ بداية حظر التجوال الوقائي وحتى التاسع من أغسطس الحالي، بلغت حجز 10530 مركبة و 12944 عجلة، وفرض 594351 غرامة مالية".

وأضافت، أن "موقف الضبط في العاصمة بغداد ليوم أمس الأحد تضمن حجز 78 عجلة، و 225 دراجة، وفرض 5580 غرامة".

المصدر: RT