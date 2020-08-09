الكويت والإمارات تسجلان أكثر من 800 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات

أعلنت الكويت والإمارات، اليوم الأحد، تسجيل 837 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، إضافة إلى 5 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ورصدت وزارة الصحة الكويتية 514 إصابة جديدة بالفيروس، في الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 71713 إصابة.

وتم تسجيل أربع حالات وفاة من بين المصابين بالفيروس، ما يرفع مجموع حالات الوفاة المسجلة في الكويت إلى 478 حالة.

وبلغ عدد الذين يتلقون الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة 115 شخصا، والمجموع الكلي لجميع الحالات التي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7716 حالة.

وارتفع إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالوباء في الكويت إلى 63519، بعد تسجيل شفاء 713 شخصا، منذ الأمس.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الفحوص، التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية، كشفت عن 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وخلال تلك المدة تم تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب تداعيات الإصابة بالوباء؛ فيما تماثلت 323 حالة للشفاء، منذ الأمس.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في دولة الإمارات 62525، والوفيات 357، وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي من المرض 56568.

المصدر: سبوتنيك