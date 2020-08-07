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جازان.. سيول جارفة تقطع طرقا وتغمر شوارع عدد من المحافظات (فيديو)

أخبار العالم العربي

جازان.. سيول جارفة تقطع طرقا وتغمر شوارع عدد من المحافظات (فيديو)
سيول جارفة في جازان
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شهدت منطقة جازان في السعودية، أمس الخميس، أمطارا غزيرة خلفت تجمعات كبيرة للمياه وسيولا جارفة قطعت الطرق في عدد من المحافظات شرقي وجنوبي المنطقة.

وشهدت بعض شوارع محافظة صامطة تجمعات للمياه ضخمة في عدد من الطرقات والأحياء عرقلت حركة السير، وعطلت عددا من السيارات.

وقطعت السيول الجارفة الطرقات في محافظة العارضة، وسط تحذيرات من سيول وادي مسلة ووادي مشرف في محافظة العارضة، لسالكي الطرق الرابطة بين العارضة وأحد المسارحة من المجازفة، نظرا لقوة جريان السيول بتلك الطرق.

وجرت أودية خلب وتعشر وليه ووادي بن عبدالله بكميات ضخمة من المياه في المحافظات الجنوبية بالمنطقة، وسط تحذيرات من المجازفة والاقتراب من مجاريها.

المصدر: سبق

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