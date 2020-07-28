سوريا .. "قناديل البحر" بريئة من تقنين الكهرباء

نفت الشركة العامة لتوليد الكهرباء في بانياس أن تكون "قناديل البحر" تسببت بتوقف عمل الشركة.

وأكدت الشركة أن جميع المجموعات البخارية في الشركة لم تتوقف عن العمل اطلاقا وتعمل بطاقتها الانتاجية القصوى.

وأضافت أن "قناديل البحر لم تؤثر على مجموعاتنا او تخفض حمولاتها، ما عدا المجموعة البخارية الثانية كونها متوقفة لإجراء الصيانة الدورية".

ووسط حالة من تقنين كهربائي طويل، وموجة حر قاسية في سوريا، ذكرت بعض الصفحات الإخبارية أن قناديل البحر أدت إلى توقف عمل الشركة.

وكانت الشركة نشرت، ما قالت بعد ذلك إنه لم ينقل بأمانة، تدوينة بعنوان "عمال التشغيل في مواجهة قناديل البحر" ورد فيها أن "أعدادا كبيرة من قناديل البحر تدخل حوض مياه السحب إلى المكثف، مما يؤدي إلى إغلاق الشبك ومنع وصول مياه البحر الى المكثف للتبريد".

وأشارت إلى أن "عمال التشغيل دائما في حالة جاهزية وعمل متواصل لإزالة هذه القناديل التي جاءت هذه السنة بأعداد كبيرة جدا".

المصدر: RT