المغرب.. منع التنقل إلى العديد من المدن ابتداء من منتصف ليل الأحد

قالت السلطات المغربية إنه سيمنع التنقل إلى العديد من المدن ابتداء من منتصف الليلة 26 يوليو 2020.

وأفاد بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة بأنه أخذا بعين الاعتبار للارتفاع الكبير، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بفيروس كورونا بمجموعة من العمالات والأقاليم، فقد تقرر ابتداء من يوم الأحد 26 يوليو عند منتصف الليل، منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش.

وأضاف البيان أنه يستثنى من هذا القرار الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص العاملين بالقطاع العام أو الخاص والمتوفرين على أوامر بمهمة مسلمة من طرف مسؤوليهم، مع شرط الحصول على رخص استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية.

وأكدت السلطات أنه تم اتخاذ هذا القرار نظرا لعدم احترام أغلبية المواطنين للتدابير الوقائية المتخذة، كالتباعد الاجتماعي، ووضع الكمامة واستعمال وسائل التعقيم، وذلك رغم توافرها بكثرة في الأسواق، مما أدى إلى زيادة انتشار العدوى وارتفاع عدد الحالات المؤكدة.

وأهابت السلطات بجميع المواطنين للالتزام التام بهذه التدابير، مشددة على أن المخالفين سيتعرضون للإجراءات الزجرية الصارمة، طبقا للقانون.

المصدر: وسائل إعلام مغربية