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السودان يدعو إلى عدم إعاقة التفاوض بشأن "سد النهضة" باتخاذ إجراءات أحادية

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السودان يدعو إلى عدم إعاقة التفاوض بشأن
Reuters Tiksa Negeri
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جدد السودان تأكيده على ضرورة التزام كل الأطراف بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية من شأنها إعاقة عملية التفاوض بشأن "سد النهضة".

ودعت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان، إلى "ضرورة التوصل لاتفاق عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، ضمن اتفاق شامل يتضمن المشروعات المستقبلية".

ووصف البيان، رؤية الاتحاد الإفريقي، بشأن القمة المصغرة، التي انعقدت الثلاثاء الماضي حول السد، بالمتوازنة، قائلا: إن "البيان الذي أصدره الاتحاد عقب القمة جاء متوافقا مع ما طرحه رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك بشأن التوصل إلى اتفاق عادل وملزم قانونا، بما يحفظ مصالح جميع الأطراف".

كما رحب البيان السوداني، بدعم الأمين العام للأمم المتحدة ورغبة المجتمع الدولي في دعم الدول الثلاث فنيا وماليا لإدارة موارد المياه العابرة حال التوصل لاتفاق شامل.

المصدر: سونا

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