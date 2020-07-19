الجزائر تكشف موعد إجلاء مواطنيها العالقين في الخارج والدول المعنية بالعملية

كشفت السطات الجزائرية، اليوم الأحد، تواريخ إجلاء مواطنيها العالقين في الخارج جراء جائحة كورونا، وقائمة الدول والمدن المعنية بعملية الإجلاء.

في 20 يوليو، سيتم إجلاء 300 جزائري عالقين في مدينة جدة السعودية، بينما سيتم إجلاء 613 مواطنا من مدن تولوز وبوردو وميتز الفرنسية في اليوم الموالي.

وستشمل العملية 300 مواطن من مدينتي جدة والرياض السعوديتين، و922 مواطنا من مدينتي ليل ومرسيليا في 22 يوليو، بينما سيتم إجلاء 847 مواطنا من أليكانت الإسبانية و1200 مواطن من مدينتي باريس ومرسيليا، فضلا عن 117 مواطنا من روما في 23 يوليو.

وفي 24 يوليو سيجلى 300 جزائري من مونتريال الكندية، و239 من بروكسل البلجيكية، و230 من ألمانيا، فيما سيتم إجلاء 272 مواطنا من ماليزيا و300 من الولايات المتحدة الأمريكية في 25 يوليو.

وتختتم العملية بإجلاء 286 جزائريا من مصر في 26 يوليو، وسيقيم جميع الأشخاص الذين شملتهم العملية في مراكز حجر خاصة موزعة على مدن جزائرية عديدة.

المصدر: RT