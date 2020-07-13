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العراق يسجل 100 وفاة و2229 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

العراق يسجل 100 وفاة و2229 إصابة جديدة بكورونا
Reuters AS
تدابير احترازية ضد كورونا في العراق
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 100 وفاة و2229 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وذكر بيان للوزارة أنه "تم فحص 15380 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 698012".

وأضاف "كما تم تسجيل 2274 حالة شفاء خلال ذات المدة".

وبلغ مجموع حالات الشفاء 46998 حالة، والإصابات 79735، بينما وصلت الوفيات إلى 3250 حالة وفاة".

المصدر: RT

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