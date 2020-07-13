العراق.. أربيل تفتح حدودها أمام القادمين من محافظات أخرى بشرط الفحص

أعلن محافظ أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، فرست صوفي، الاثنين، دخول الوضع الصحي في المحافظة بمرحلة حرجة، فيما أشار إلى السماح بدخول القادمين من محافظات أخرى بشرط إجرائهم الفحص.

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وأوضح في مؤتمر صحفي أن "السلطات في المحافظة تقوم باخضاع القادمين من المحافظات العراقية الأخرى للفحص، على ألا يتجاوز سعر الفحص اكثر من 50 ألف دينار" (حوالي 60 دولارا).

وأضاف أن "الوضع الصحي في اربيل يمر حالياً بمرحلة حرجة جداً، ووصلنا إلى مرحلة أن المواطن يجب أن يحمي نفسه، لأننا جربنا جميع الوسائل كحكومة ولم يبق في أيدينا اي شيء".

وأكد أن "وضع اربيل حالياً في خطر، حيث الإصابات في ارتفاع وعدد الوفيات في تصاعد، ولدينا حالياً مشكلة نقص في أطباء التخدير والملاك الصحي، وقلناها سابقاً أنه إذا زادت اعداد المصابين بالفيروس لن نستطيع استيعابها".

المصدر: RT