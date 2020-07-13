 
مباشر
عاجل
الخارجية الإيرانية: في حال ثبت ضلوع كيان أو دولة في حادث نطنز ستتخذ إيران ردا حاسما

القوات المسلحة العراقية تنفي استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين

أخبار العالم العربي

القوات المسلحة العراقية تنفي استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين
AFP
العراق 12/07/2020
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oauy

أصدر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، الاثنين، بيانا حول ما حدث للمتظاهرين الذين حاولوا دخول بغداد راكبين الباصات، نفى فيه استخدام الذخيرة الحية ضدهم.

وقال رسول في بيان: إن "القوات الأمنية ملتزمة بحماية الحق الدستوري بالتظاهر السلمي، وإن القائد العام للقوات المسلحة لن يتوانى عن فتح تحقيق في أي اعتداء يتعرض له المتظاهرون السلميون"

إقرأ المزيد
تظاهرات على حدود بغداد وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى (فيديو)
تظاهرات على حدود بغداد وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى (فيديو)

وأضاف: "لقد قامت قواتنا الأمنية يوم الأحد، بمنع بعض الباصات غير الملتزمة بإجراءات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بخصوص جائحة كورونا، لاكتظاظها بالمتظاهرين المتوجهين إلى بغداد، بعدما رفضت الامتثال لإجراءات الغاية منها سلامتهم وعدم المساهمة بنشر العدوى"، مشيرا إلى أنه "للأسف قام بعض المتظاهرين بالتعدي على القوات الأمنية التي كانت متواجدة لحمايتهم، وحاولوا العبور بالقوة، فما كان من القوات الأمنية إلا صدهم".

المصدر: السومرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا