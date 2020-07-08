الجزائر تحذر من خطورة تدهور الوضع في ليبيا وتداعياته على أمن المنطقة

حذر وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، من خطورة تدهور الوضع في ليبيا وتداعياته على أمن المنطقة ككل.

وذكر بيان عن وزارة الخارجية، أن "الوزير بوقدوم، دعا خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقده مجلس الأمن الدولي في نيويورك، بشأن ليبيا، جميع الأطراف الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الليبي، لتكثيف الجهود لإيجاد حل للأزمة بما يضمن وحدة وسيادة البلاد وسلامة أراضيها".

وأكد بوقدوم على "المقترح الجزائري" والذي يحظى بقبول جميع الأطراف الليبية، والقائم على حقن الدماء، وحث الأطراف الليبية على "انتهاج خيار الحوار كسبيل وحيد لإيجاد حل سياسي للأزمة وفقا للشرعية الدولية ومخرجات مؤتمر برلين".

وشدد على ضرورة "مراعاة واحترام إرادة الشعب الليبي".

المصدر: التلفزيون الجزائري